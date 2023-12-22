Российские военные уничтожили две бронемашины с командным составом ВСУ

Минометный расчет группировки российских войск «Запад» уничтожил два бронеавтомобиля с командным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщается на сайте Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что о прибытии на позиции ВСУ командиров одного из подразделений противника сообщили до этого разведчики Вооруженных сил РФ, это подтвердили и данные с беспилотников. Для уничтожения целей были задействованы огневые средства поражения одного из разведывательных подразделений Западной группировки.

«Расчет «кочующего» 120-миллиметрового миномета 2Б11 оперативно прибыл на огневую позицию и с помощью корректировщика уничтожил бронеавтомобили с находящимися в них военнослужащими ВСУ», — рассказали в МО.

После завершения прицельной стрельбы расчет в кратчайшие сроки свернул работу и сменил позицию. Ведомство отметило, что на указанном направлении такая боевая работа ведется постоянно.

По словам военнослужащего с позывным Алтан, которого цитирует Минобороны, ряд расчетов постоянно ведет разведку с наблюдательных пунктов при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). После нахождения целей артиллеристы получают указания и координаты, после чего расчеты выезжают на место для их отработки, уточнил военный.

Ранее в этот день в МО РФ сообщили, что батарея реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Западной группировки войск уничтожила скопления украинской бронетехники. Действия артиллеристов координировались при помощи беспилотников, операторы которых зафиксировали попадания и уничтожение техники противника.

Незадолго до этого сообщалось, что подразделения Восточной группировки российских войск поразили две бригады ВСУ в районах Катериновки и Новомихайловки на южнодонецком направлении. В результате были уничтожены танк и более десяти украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.