Авария с участием 26 автомобилей произошла в Нижегородской области

В селе Ближнее Борисово Нижегородской области в массовом ДТП столкнулись 26 машин. Об этом 22 декабря сообщил источник «Известий», знакомый с ситуацией.

По имеющимся данным, ЧП произошло утром, около 07:30. В результате аварии пострадали пятеро человек.

«По предварительным данным, у дома №11 по улице ДОС в селе Ближнее Борисово столкнулись 26 транспортных средств», — рассказал собеседник.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее, 21 декабря, в Дагестане на федеральной трассе Махачкала – Хасавюрт в районе села Новая Урада Кумторкалинского района в массовом ДТП столкнулись более 10 автомобилей. Как сообщили в региональном минздраве, в результате пострадали три человека, из них двое детей. Они были доставлены в больницы Махачкалы в состоянии средней степени тяжести.

За день до этого в Барнауле на шоссе Ленточный Бор произошло крупное ДТП с участием шести легковых автомобилей. Они столкнулись при движении от улицы Власихинской к улице Кутузова. О пострадавших информации не было.