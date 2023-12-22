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Бывшая ассистентка Вина Дизеля обвинила его в домогательствах

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mario Cartelli
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Бывшая ассистентка американского актера Вина Дизеля Аста Джонассон выдвинула против актера обвинения в сексуальных домогательствах, незаконном увольнении и создании враждебной рабочей среды. Об этом 22 декабря сообщает телеканал CNN.

По данным журналистов, Джонассон подала гражданский иск в Верховный суд Лос-Анджелеса против актера по поводу инцидента, который якобы произошел в 2010 году в номере отеля в городе Атланта (штат Джорджия). Также она намерена судиться с компанией Дизеля One Race Production и его сестрой Самантой Винсент, которая в то время осуществляла там руководство.

По словам истицы, она рассказала Винсент о том, что ее брат совершил сексуальные действия в ее присутствии, хотя она подала ему «четкие сигналы о несогласии». После чего была уволена. При этом сам Вин Дизель категорически отрицает ее утверждения.

Бывшая ассистентка требует выплатить ей компенсацию по $10 тыс. за каждое нарушение, а также компенсировать моральный ущерб. Размер второй суммы пока не определен.

Вин Дизель известен по серии фильмов «Форсаж» (The Fast and the Furious), в которых он играет главную роль и является одним из продюсеров франшизы.

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Ранее, 7 декабря, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что проиграл дело о домогательстве к писательнице Элизабет Джин Кэрролл из-за плохого совета адвоката. Трамп не явился в суд лично, как посоветовал юрист, хотя допускал в прессе свое появление. В итоге защитник Кэрролл использовал это в своем обращении к присяжным. Таким образом, политика признали виновным в сексуальном насилии, якобы совершенном в 1996 году в универмаге на Манхэттене, как заявляла писательница. И обязали выплатить $5 млн в качестве компенсации и штрафных санкций.

До этого, 23 января, модель Эшли Морган Смитлайн, обвинившая в насилии американского музыканта Мэрилина Мэнсона, призналась, что оклеветала его. Смитлайн рассказала, что бывшая избранница музыканта актриса Эван Рэйчел Вуд и другие оказывали на нее давление, чтобы она обнародовала обвинения, которые она теперь называет ложными.

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