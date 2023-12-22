В Санкт-Петербурге затопило квартиру телеведущего Андрея Урганта

В Санкт-Петербурге затопило квартиру российского актера и телеведущего Андрея Урганта. Корреспондент «Известий» Диана Чуприна побывала на месте происшествия и пообщалась с пострадавшим.

«Я полагаю, что раз так интенсивно сбрасывали лед, то, я думаю, что пробили крышу, в очередной раз», — сказал Ургант.

О произошедшем актер узнал от соседей. Ургант вместе с корреспондентом спустился на этаж ниже, чтобы оценить масштаб бедствия.

27 октября «Известия» рассказывали, что нужно делать в случае затопления квартиры и куда обращаться, если с потолка течет вода, с чем часто сталкиваются жильцы многоквартирных домов. В стрессовой ситуации люди могут действовать необдуманно, из-за чего впоследствии лишаются возможности потребовать у виновников ЧП компенсацию за испорченные мебель и ремонт.

Отмечалось, что в течение 12 часов после устранения аварии и обращения в аварийную службу нужно составить акт о заливе. Его оформляет комиссия, состоящая из представителей управляющей компании, товарищества собственников жилья (ТСЖ) или другой организации, ответственной за обслуживание дома.