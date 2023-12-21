Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у страны не должно быть общей границы с РФ. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщил венгерский портал 24.hu.

«Венгрия считает, что в ее интересах, чтобы между нашей страной и Россией «всегда было что-то», а не общая граница», — передает издание слова Орбана.

Кроме того, в материале подчеркивается, что Россия проводит на Украине именно специальную военную операцию (СВО), а не что-либо иное.

3 ноября Орбан заявил, что расчеты лидеров Европейского союза (ЕС) на поражение России в конфликте с Украиной являются провальными, им нужен другой план, который будет включать мирные переговоры. Он также отметил, что в ЕС настроены на продолжение вооруженного конфликта и оказание финансовой и военной помощи Украине. Однако, по его словам, подобная стратегия лишена основания.

Ранее, 26 октября, Орбан заявил, что страна стремится поддерживать открытыми каналы коммуникации с Россией в рамках стратегии Будапешта по достижению мира и гордится таким политическим курсом.

До этого, 17 октября, премьер-министр Венгрии встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине. В ходе нее Орбан отметил, что его страна никогда не намеревалась противостоять России. Он добавил, что для всего европейского континента крайне важно, чтобы поток беженцев, санкции и боевые действия на Украине как можно скорее прекратились.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.