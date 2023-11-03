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Орбан назвал провальным планом расчеты лидеров ЕС на поражение России

Премьер Венгрии Орбан: расчеты лидеров ЕС на поражение России не сработают
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Фото: ТАСС/БелТа/Максим Гучек
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Расчеты лидеров Евросоюза (ЕС) на поражение России в конфликте с Украиной являются провальными, им нужен другой план, который будет включать мирные переговоры. Об этом 3 ноября заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Они думают, что Украина победит, а Россия проиграет, после этого в России сменится руководство, и они будут вести переговоры уже с новым руководством России. Это провальный план. Он очень амбициозный, но он не сработает», — сказал он в ходе выступления в Астане на саммите Организации тюркских государств.

Орбан отметил, что в ЕС настроены на продолжение вооруженного конфликта и оказание финансовой и военной помощи Украине. Однако, по его словам, подобная стратегия лишена основания.

Премьер-министр Венгрии указал, что европейскому альянсу нужен план «Б», который будет включать прекращение боевых действий и мирные переговоры. Орбан подчеркнул, что его страна поддерживает именно эту стратегию.

«Мы призываем к построению новой архитектуры европейской безопасности, которая будет приемлема и для России, и для Украины», — добавил он.

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И призвала к началу мирных переговоров

Ранее, 26 октября, Орбан заявил, что страна стремится поддерживать открытыми каналы коммуникации с Россией в рамках стратегии Будапешта по достижению мира и гордится таким политическим курсом.

До этого, 17 октября, премьер-министр Венгрии встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине. В ходе нее Орбан отметил, что его страна никогда не намеревалась противостоять России. Он добавил, что для всего европейского континента крайне важно, чтобы поток беженцев, санкции и боевые действия на Украине как можно скорее прекратились.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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