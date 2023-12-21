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В АТОР рассказали о двух случаях изъятия загранпаспортов у россиян из-за ошибок

РБК: у россиян на границе начали изымать загранпаспорта из-за опечаток
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Фото: РИА Новости/Андрей Иглов
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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе 21 декабря сообщила о двух случаях изъятия загранпаспортов у россиян из-за опечаток в данных.

«Пока у нас есть информация только о двух публично известных случаях изъятия паспортов. Первый случай — опечатка в имени, второй случай — пропущена буква в названии города. Мониторим ситуацию, поскольку раньше ничего подобного не было», — приводит ее слова РБК.

Новые правила выезда россиян за границу с 11 декабря 2023 года: кого не выпустят, кому сдать паспорт
Паспорт признается недействительным при предъявлении заведомо ложных сведений и при отсутствии гражданства

Ранее, 11 декабря, в силу вступили изменения в закон о порядке выезда из России. Адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов рассказал, что загранпаспорт могут признать недействительным из-за его утраты, изменения фамилии, имени или отчества владельца документа, прекращения гражданства страны, а также отмены решения о приобретении паспорта гражданства. Кроме того, факт оформления паспорта на основании поддельных (подложных) или недействительных документов будет основанием для признания его недействительным.

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