В АТОР рассказали о двух случаях изъятия загранпаспортов у россиян из-за ошибок

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе 21 декабря сообщила о двух случаях изъятия загранпаспортов у россиян из-за опечаток в данных.

«Пока у нас есть информация только о двух публично известных случаях изъятия паспортов. Первый случай — опечатка в имени, второй случай — пропущена буква в названии города. Мониторим ситуацию, поскольку раньше ничего подобного не было», — приводит ее слова РБК.

Ранее, 11 декабря, в силу вступили изменения в закон о порядке выезда из России. Адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов рассказал, что загранпаспорт могут признать недействительным из-за его утраты, изменения фамилии, имени или отчества владельца документа, прекращения гражданства страны, а также отмены решения о приобретении паспорта гражданства. Кроме того, факт оформления паспорта на основании поддельных (подложных) или недействительных документов будет основанием для признания его недействительным.