Россиянам рассказали о причинах признания загранпаспорта недействительным

С 11 декабря в силу вступают изменения в закон о порядке выезда из России. Адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов рассказал, в каком случае загранпаспорт могут признать недействительным.

«Основная цель изменений в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 13.06.2023 № 212-ФЗ — установление исчерпывающих законодательных оснований недействительности основных документов, удостоверяющих личность», — рассказал он агентству «Прайм» 11 декабря.

По словам юриста, загранпаспорт можно признать недействительным из-за его утраты, изменения фамилии, имени или отчества владельца документа, прекращения гражданства страны, а также отмены решения о приобретении паспорта гражданства. Кроме того, факт оформления паспорта на основании поддельных (подложных) или недействительных документов будет основанием для признания его недействительным.

Данилов также рассказал про случаи, когда и кем недействительный паспорт подлежит изъятию. Гражданин с ограничениями на выезд обязуется сдавать документ на хранение в МВД в течение пяти рабочих дней после уведомления о запрете на выезд из РФ. Не сданный в положенный срок паспорт также признается недействительным. Если же запрет обоснован доступом к государственной тайне, то документ сдается работодателю, подчеркнул адвокат.

С 11 декабря вступили в силу утвержденные правительством РФ правила сдачи заграничных паспортов для россиян, которым временно ограничили право на выезд из страны.

До этого, 21 сентября, МИД РФ предложил повысить цену оформления загранпаспорта за рубежом и в целом проиндексировать консульские услуги за границей. Предполагается повышение цены оформления обычного документа сроком на пять лет с $30 до $35, а биометрического, который действует 10 лет, с $80 до $90.