Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Аляски

У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом 21 декабря сообщила Геологическая служба США (USGS).

Толчок был зафиксирован в 107 км к юго-востоку от города Адак, расположенного на одноименном Алеутском острове. Очаг залегал на глубине 30,1 км.

Землетрясение произошло в 1,5 тыс. км от Анадыря и в 1,7 тыс. км от Петропавловска-Камчатского.

Ранее, 18 декабря, произошло землетрясение магнитудой 6,2 в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу. Позднее, 21 декабря, стало известно, что число жертв этого природного явления достигло 135, среди которых 113 погибших в провинции Ганьсу и 22 — в провинции Цинхай.