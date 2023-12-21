Польша передала Украине 5 тыс. терминалов Starlink

Польша передала Украине очередную партию из 5 тыс. терминалов спутниковой связи Starlink. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба министерства цифровой трансформации Украины.

«По инициативе минцифры правительство Польши передало Украине еще 5 тыс. Starlink», — говорится в сообщении.

Также министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров выразил благодарность Польше и подчеркнул, что Украина является лидером по количеству систем спутниковой связи.

«Из 47 тыс. терминалов, которые работают в Украине, 19,5 тыс. мы получили именно благодаря нашим польским партнерам», — отметил он.

Как сообщают в ведомстве, терминалы стали неотъемлемой частью критической инфраструктуры страны.

В конце ноября американский эксперт Джереми Гранерт заявил, что Россия имеет право сбивать спутники Starlink, так как их используют украинские военные для корректировки ударов беспилотников по территории РФ.

В начале сентября, по сообщениям CNN, предприниматель Илон Маск отказался включить Киеву сервисы Starlink у берегов Крыма, сорвав атаку безэкипажных катеров на российские корабли. После этого ему пришлось передать Пентагону контроль над той частью спутников, которая используется на Украине. Политолог Джон Вароли в беседе с «Известиями» предположил, что решение бизнесмена основано на нежелании быть причастным к деятельности НАТО в конфликте на Украине.

Пентагон 2 июня заключил контракт с принадлежащей Маску компанией SpaceX на предоставление Украине услуг спутниковой связи при помощи терминалов Starlink. При этом 2 августа США обвинили РФ в том, что она пыталась сорвать использование Starlink на территории Украины. Отмечалось, что так называемые попытки россиян нарушить работу системы были безуспешны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.