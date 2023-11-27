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Американский эксперт заявил о праве России сбивать спутники Starlink

Эксперт Гранерт заявил о праве России на сбивание спутников Starlink
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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Россия имеет право сбивать спутники Starlink, которые используются Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом 26 ноября заявил представитель Корпуса военных адвокатов ВВС США Джереми Гранерт.

«Учитывая, что системы вроде Starlink использовались для корректировки ударов беспилотников, они, вероятно, тоже подпадают под понятие «военная цель» в рамках законов войны», — приводит его слова газета The Daily Telegraph.

Гранерт согласился с утверждениями российского руководство, что использование спутников Starlink украинской армией делает их законной целью.

«Мы видели, что эти высказывания удивили некоторых. Но с точки зрения законов войны россияне не ошибаются, поскольку эти средства могут дать военное преимущество. Это не значит, что по гражданским спутникам всегда будут наносить удары. Но это значит, что существует такая вероятность», — сказал эксперт.

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Ранее, 13 сентября, стало известно, что предприниматель Илон Маск согласился передать Пентагону контроль над частью Starlink, которая применяется в конфликте на Украине. Политолог Джон Вароли в беседе с «Известиями» заявил, что данное решение продиктовано нежеланием миллиардера быть причастным к деятельности НАТО в рамках конфликта на Украине.

7 сентября телеканал CNN сообщил, что бизнесмен отказался включить Киеву сервисы Starlink у берегов Крыма, сорвав атаку безэкипажных катеров на российские корабли. Действия Маска были расценены как «предательство», а сам он подвергся жесткой критике в США со стороны журналистов, политиков и экспертов.

В свою очередь, во время технологической конференции All-In Summit Маск объяснил, что на момент обращения Украины Starlink в Крыму был отключен, так как американским компаниям запрещено работать на территории полуострова.

Пентагон 2 июня заключил контракт с принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску компанией SpaceX на предоставление Украине услуг спутниковой связи при помощи терминалов Starlink. При этом 2 августа США обвинили РФ в том, что она пыталась сорвать использование Starlink на территории Украины. Отмечалось, что так называемые попытки россиян нарушить работу системы были безуспешны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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