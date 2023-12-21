По Севморпути перевезли рекордные 35 млн т грузов за год

На Северном морском пути (СМП) установлен рекорд по количеству перевезенных грузов за год. По альтернативному Суэцкому каналу маршруту прошло 35 млн т грузов, рассказал 21 декабря корреспондент «Известий» Василий Михеев.

Рекорд был побит после того, как в Мурманский морской порт зашел дизель-электроход «Талнах», который вез 13 тыс. т сплава сырья для переплавки в драгоценные и цветные металлы от «Норникеля».

«В сложных ледовых условиях мы разворачиваемся на 180 градусов и идем кормой вперед. Если носом мы преодолеваем по принципу ледокольному, то есть наваливаемся и колем массой корпуса, то при движении кормой мы как бы создаем вакуум разряжения льда и за счет этого продвигаемся вперед», — рассказал о своей работе капитан судна.

По СМП также везут сжиженный газ, руду, нефтепродукты и другие полезные ископаемые. В 2023 году маршрут стал международным благодаря поставкам в Китай.

«Все газовозы пойдут на Восток. И поэтому ледоколы туда идут, и нефть повезут на Восток. Раз Европа от нас отказалась, грубо говоря, не хочет с нами дружить, мы дружим там», — рассказал советник генерального директора ФГУП «Атомфлот» Андрей Теницкий.

Путь из Мурманска во Владивосток имеет длину 11 тыс. км. По всему маршруту расположены военные базы и аэродромы для охраны кораблей. К 2026 году будет протянут трансарктический подводный кабель «Полярный экспресс», который обеспечит связь на всем протяжении Севморпути.

«Задача стоит сверхсложная. Потому что по-разному можно оценивать количество необходимых судов, которые нужно построить. Сейчас строится более 30 судов. Это новые суда для работы на Северном морском пути. Но мы видим, что потребность значительно выше», — заявил заместитель председателя государственной комиссии по вопросам развития Арктики Владимир Панов.

Согласно плану развития российского сегмента Арктики до 2035 года, на инфраструктуру, атомный флот, научные изыскания и расширение территорий Севморпути будет выделено 2,6 трлн рублей из федерального бюджета.

Ранее, 18 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что Севморпуть становится более эффективным, чем Суэцкий канал с логистической точки зрения. Кроме того, у России есть большие планы по развитию своего атомного ледокольного флота, добавил он. Так, в ближайшее время будет создан ледокол «Лидер», который сможет колоть лед высотой 6–7 м, что позволит развивать Северный морской путь.

19 сентября замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил о необходимости построить флотилию судов для Севморпути. Он отметил большую потребность в производстве новых военно-спасательных судов, судов снабжения и грузовых судов ледового класса.