Аналитик назвал тревожной новостью решение Анголы выйти из ОПЕК

Решение Анголы покинуть Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) — тревожная новость, считает эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Как он объяснил «Известиям» 21 декабря, страна может подать нехороший пример другим участникам организации.

Аналитик отметил, что Ангола отдельно может нарастить объемы производства, и она выходит из ОПЕК именно для того, чтобы больше добывать, потому что считает, что организация ее сдерживает.

«Даже если она увеличит на 100 тыс., 200 тыс., 300 тыс. баррелей в сутки добычу — это уже нарушит хрупкий баланс на мировом рынке. Мы видим, что тут даже небольшие объемы предложения или сокращения влияют на рынок. Например, весь вместе взятый ОПЕК+ на последней встрече договорился сократить добычу на 200 тыс. баррелей с нового года, а тут одна Ангола может эти объемы увеличить и снивелировать все старания ОПЕК+», — уточнил Юшков.

При этом, по его словам, опасный момент заключается в том, что страна может подать нехороший пример и создать некую цепную реакцию в ОПЕК. После решения Анголы некоторые участники могут задаться вопросом о том, можно ли выйти и добывать нефть по максимуму, пока часть других государств сдерживает добычу и тем самым удерживает высокую цену?

«Этому примеру могут последовать и другие, и это крайне негативно, потому что тогда в итоге вся сделка ОПЕК+ развалится, все будут добывать по максимуму, будет огромный переизбыток предложений и цены упадут ниже $40 за баррель в моменте. В итоге пострадают все», — объяснил аналитик.

Эксперт обратил внимание, что Ангола не на пустом месте выходит из ОПЕК и до этого с ней тоже были противоречия. Так, последнее заседания ОПЕК+ перенесли на несколько дней именно из-за того, что в организации хотели выйти на встречу с готовым решением, а Ангола, Нигерия и Конго не хотели сокращать объемы добычи дополнительно, уточнил аналитик.

«Поэтому сейчас необходимо будет проводить некую разъяснительную работу с участниками ОПЕК+ и говорить о том, что если вся сделка разрушится, то пострадают все, и вот так безболезненно выйти, чтобы все остальные остались, не получится. <…>В итоге денег никто не заработает», — добавил Юшков.

По его мнению, в результате этих событий в ближайшее время в моменте цены на нефть могут снизиться, поэтому стоит ожидать колебаний на рынке. При этом падение стоимости выгодно странам-потребителям: Китаю, странам Евросоюза, США.

О том, что Ангола решила выйти из ОПЕК, 21 декабря сообщило агентство Reuters со ссылкой на местное информагентство ANGOP. До этого Ангола не согласилась с предлагаемой квотой добычи на 2024 год.