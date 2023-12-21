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Герой России Абуталимов вернулся в Махачкалу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Герой России Темирлан Абуталимов, получивший медаль «Золотая Звезда» из рук президента РФ Владимира Путина, 21 декабря вернулся в Махачкалу.

Абуталимова встретили с почестями: музыкой, народными танцами и караваем. Первой обняла сына мать Героя России.

Военнослужащий командовал взводом и участвовал в штурмовых действиях, отражая контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ходе спецоперации он уничтожил 19 украинских военных и три единицы техники.

Абуталимов окончил юридический факультет Дагестанского государственного университета, отслужил срочную службу в Вооруженных силах (ВС) России. После объявления мобилизации он поехал добровольцем на спецоперацию, несмотря на то что через несколько дней у его брата была назначена свадьба.

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Ранее, 20 декабря, брат Абуталимов Нариман поделился, что он очень горд за брата, а его мама рассказала, что до последнего не знала о том, какой награды был удостоен ее сын. Также она поделилась, что гордится сыном, но для нее самое главное, чтобы он вернулся домой.

Церемония награждения Героев России прошла накануне в Москве. Президент РФ, награждая бойцов, также заявил, что уверен в том, что Россия добьется всех целей в СВО и отстоит суверенитет и безопасность страны. Бойцы всех подразделений войск РФ действуют профессионально, мужественно, подчеркнул Путин.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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