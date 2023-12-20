Семья Героя России Абуталимова рассказала о подвиге военнослужащего

Герой России Темирлан Абуталимов, получивший «Золотую Звезду» из рук президента РФ Владимира Путина, уничтожил в ходе спецоперации 19 украинских военных и три единицы техники Вооруженных сил Украины, рассказала 20 декабря «Известиям» его семья.

По словам брата военнослужащего Наримана, Темирлан командовал взводом и участвовал в штурмовых действиях, отражая контрнаступление ВСУ. В ходе отражения атаки Абуталимов уничтожил 19 украинских военных и три единицы техники ВСУ.

«Честно говоря, я до сих пор не могу в это поверить. С Тамерланом за день до награждения переписывались, он сам не осознавал. Да, думал, Герой России, но потом, когда встретился с главой государства, Владимиром Владимировичем Путиным, с другими лицами, он тогда уже начал осознавать, кем он стал. Конечно, невозможно этим не гордиться: твой младший брат достиг высшей награды, которая может быть. Просто слов нет», — отметил родственник Героя России.

Сейчас Герой России командует ротой.

Мать Абуталимова отметила, что долгое время не знала о том, что ее сына наградят высокой государственной наградой. По словам женщины, об этом она узнала последней.

Темирлан Абуталимов окончил юридический факультет Дагестанского государственного университета, отслужил в Вооруженных силах (ВС) России. После объявления мобилизации поехал добровольцем на спецоперацию, несмотря на то, что через пару дней у его брата была назначена свадьба.

Церемония награждения Героев России прошла накануне в Москве. Глава государства, награждая бойцов, также выразил уверенность в том, что Россия добьется всех целей в СВО и отстоит суверенитет и безопасность страны. Бойцы всех подразделений войск РФ действуют профессионально, мужественно, отметил Путин.