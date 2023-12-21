Устроившего стрельбу в центре Праги нейтрализовали. Об этом 21 декабря сообщила полиция Чехии.

«Стрелок ликвидирован! В настоящее время всё здание эвакуируется, на месте происшествия несколько погибших и десятки раненых», — сообщило ведомство в X (бывшем Twitter).

О стрельбе на площади Яна Палаха в Праге стало известно ранее в этот же день, 21 декабря. По данным портала České noviny, огонь был открыт в здании философского факультета Карлова университета.

СМИ опубликовали видео с места происшествия. На кадрах видно большое количество полицейских машин, сотрудники правоохранительных органов оцепили место стрельбы.