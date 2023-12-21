Полиция сообщила о нескольких погибших в результате стрельбы в школе Праги

В школе на площади Яна Палаха в Праге произошла стрельба. Об этом 21 декабря сообщила полиция Чехии в X (бывшем Twitter).

«В настоящее время мы реагируем на сообщение о стрельбе в школе на площади Яна Палаха. На данный момент все компоненты комплексной спасательной системы собираются на месте. Мы предоставим дополнительную информацию как можно скорее», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, несколько человек погибли и пострадали. Территория вокруг школы, расположенной в центре Праги, огорожена полицией.

При этом, по данным портала České noviny, стрельба произошла в здании философского факультета Карлова университета. Данные уточняются.

Ранее, 23 октября, один подросток погиб и двое других учеников получили ранения во время стрельбы в школе в бразильском штате Сан-Паулу. 15-летний юноша пришел вооруженным и расстрелял одноклассников. Подозреваемый был задержан на месте происшествия.