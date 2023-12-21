Голикова заявила о 93 тыс. улучшивших жилищные условия семей в 2023 году

В 2023 году в России 93 тыс. семей улучшили свои жилищные условия благодаря льготной ипотеке. Об этом 21 декабря заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам с участием президента России Владимира Путина.

«За 11 месяцев 2023 года при помощи льготной ипотеки улучшили свои жилищные условия порядка 93 тысяч молодых семей. Это на 63% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и около 180 тысяч многодетных семей, как ипотечные заемщики, получили выплаты 450 тысяч рублей на погашение ипотеки», — сказала она.

Голикова добавила, что правительство РФ, по поручению Путина, ведет работу по продлению выплат на погашение ипотеки для многодетных семей, поскольку срок действия этой программы истекает в середине 2024 года. Она также сообщила о работе по оценке эффективности субсидий с точки зрения их влияния на рождаемость.

Ранее в этот день «Известия» выяснили, что в правительство на заключение будет направлен законопроект, в котором предлагается ввести механизм поэтапного погашения жилищных кредитов при рождении первого и последующих детей в семье. Так, законопроектом предлагается при рождении первого ребенка установить выплату в 500 тыс. рублей, второго –– 600 тыс., третьего –– 700 тыс. рублей. Суммарно семьи с детьми смогут получить до 1,8 млн рублей на погашение ипотеки.

До этого, 15 декабря, президент России попросил кабмин сохранить 20% первого взноса по льготной ипотеке для семей с детьми. Также он добавил, что предложил правительству подумать над тем, чтобы сохранить субсидию в 450 тыс. рублей для выплаты основной суммы кредита на семью с тремя и более детьми. Обе эти программы заканчиваются в 2024 году.