Недееспособность в 2023 году — что это, как признать человека недееспособным

Бывает так, что из-за психических расстройств, алкоголизма, наркомании или возрастных изменений человек перестает осознавать свои действия и объективно оценивать их последствия. Чтобы уберечь его от опасных ситуаций, таких как заключение незаконной сделки, можно признать гражданина недееспособным и установить над ним опеку. О том, как это сделать и какие виды недееспособности бывают, читайте в материале «Известий».

Что такое недееспособность в 2023 году

У каждого человека в России есть набор гражданских прав и обязанностей. Например, на продажу, приобретение и наследование имущества, вступление в брак, трудоустройство, ведение предпринимательской деятельности, заключение любых законных сделок, голосование на выборах, восстановление справедливости в суде и т.д.

Под дееспособностью понимается способность человека приобретать и осуществлять гражданские права, а также соблюдать возникшие при этом обязательства. Согласно российскому законодательству, в полном объеме она возникает только после совершеннолетия или при вступлении в брак после 16 лет (с соблюдением определенных условий). Считается, что в этом возрасте человек уже достиг психической зрелости, имеет достаточно знаний и опыта, чтобы объективно оценивать свои действия и их последствия.

Дееспособность складывается из нескольких элементов:

самостоятельного осуществления своих прав и исполнения обязанностей;

способности приобретать новые права и обязанности путем заключения сделок;

способности нести ответственность за причиненный ущерб.

Однако в некоторых случаях человек не обладает этими качествами в силу слишком юного или слишком пожилого возраста, из–за психических расстройств, а также вследствие тяжелых зависимостей. Он не может здраво оценить свои действия, плохо понимает, какие документы подписывает и в чем заключается сделка. В таком случае его могут признать недееспособным.

Виды недееспособности в 2023 году

Существует несколько видов недееспособности в зависимости от причины ее возникновения.

Так, возрастная недееспособность возникает у людей младше 18 лет и очень пожилых людей, которые перестают ясно мыслить и контролировать свои действия из-за возрастных изменений. В первом случае гражданин признается недееспособным автоматически и теряет этот статус сразу после совершеннолетия. Во втором случае для установления недееспособности придется обращаться в суд.

Недееспособным могут признать человека с психическим заболеванием, но только при условии, что он не способен адекватно воспринимать действительность и руководить своими поступками.

Такой человек не может самостоятельно совершать какие-либо сделки, за него это делает опекун. Он также теряет право а вступление в брак, усыновление детей, участие в выборах, самостоятельное составление завещания, работу в госструктурах, подачу заявлений в органы государственной власти, местного самоуправления, суды. Недееспособный гражданин также не может сам получать зарплату, пенсию, алименты, социальные выплаты и другие виды дохода. Всеми этими средствами распоряжается опекун.

Само по себе наличие психического расстройства и даже нахождение на стационарном лечении в психоневрологическом учреждении не является основанием для лишения гражданина дееспособности. Решение по этому вопросу выносит суд после проведения судебно-психиатрической экспертизы.

Если способность контролировать свои действия утрачена человеком не полностью, он может быть признан ограниченно дееспособным. Такой гражданин сможет самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки, например, покупать продукты. Заключение более крупных сделок допускается с согласия опекуна. При этом попечитель может одобрить сделку до ее заключения или после. Пенсией и другими социальными выплатами будет распоряжаться опекун, а зарплатой, стипендией и другими доходами — сам гражданин.

Ограничение дееспособности могут наложить не только на лиц с психическими расстройствами. Иногда эта мера применяется к лицам с алкогольной и наркотической зависимостям, а также к азартным игрокам.

Такие граждане имеют право самостоятельно совершать только мелкие бытовые сделки, все остальные — только с согласия опекуна. Ответственность по совершенным сделкам гражданин будет нести самостоятельно, как и за причиненный им ущерб. Заработком, пенсией и другими доходами при этом распоряжается опекун в интересах своего подопечного.

Инвалидность и недееспособность в 2023 году

Многие смешивают понятия недееспособность и инвалидность. Тем не менее, с точки зрения законодательства они существенно различаются.

Недееспособность проявляется в непонимании человеком значения своих действий и неспособности самостоятельно руководить ими. Чаще всего она возникает из-за психических расстройств или отклонений.

В свою очередь, инвалидность — стойкое расстройство функций организма, которое приводит к полной или существенной потере трудоспособности и ограничению жизнедеятельности человека. Под этим подразумевается полная или частичная невозможность самообслуживания, самостоятельного передвижения, ориентации в пространстве, общения, обучения и контроля над своим поведением.

Несмотря на некоторые сходства, это разные статусы, которые могут присваиваться независимо друг от друга. Инвалидность позволяет получать различные выплаты и льготы, но не дает родственникам права распоряжаться доходами человека и заключать сделки от его лица.

Недееспособность же ограждает человека от потенциально опасных правовых ситуаций. Например, если недееспособный гражданин переписал квартиру на мошенников, такая сделка будет признана ничтожной, и имущество удастся вернуть.

Как признать человека недееспособным в 2023 году

Признать человека недееспособным имеет право только суд. Сделать это могут родственники и члены семьи, представители органов опеки или медучреждения, в котором гражданин проходит лечение. Для этого необходимо подать заявление в судебную инстанцию по месту жительства человека или по месту нахождения медучреждения.

К заявлению потребуется приложить копию паспорта заявителя, документ, подтверждающий родство, а также документы, дающие основания для признания человека недееспособным (справки из психдиспансера, выписки из истории болезни, показания свидетелей, материалы правоохранительных органов и т.д.).

Перед тем, как обратиться в суд, необходимо направить всем участникам дела копии заявлений и дополнительных документов. Сделать это можно с помощью заказного письма с уведомлением о вручении.

На заседании суда должны в обязательном порядке присутствовать заявитель, человек, которого могут признать недееспособным, прокурор и представители органов опеки. Если человек, в отношении которого рассматривают дело, представляет опасность для окружающих или не может явиться в суд по состоянию здоровья, заседание пройдет в медучреждении.

В ходе рассмотрения дела судья должен назначить судебно-психиатрическую экспертизу. Если человек отказывается проходить эту процедуру, суд может назначить ее в принудительном порядке.

Если суд признает человека недееспособным или ограниченно дееспособным, в течение месяца с момента вступления решения в силу ему назначат опекуна. Иногда за это время подходящей кандидатуры не находится, в таком случае эти обязанности берут на себя органы опеки. Человек, признанный недееспособным, также может обжаловать решение самостоятельно или с помощью представителей.

В случае, если человек избавился от зависимостей или его состояние улучшилось настолько, что он смог здраво оценивать свои действия, суд может восстановить дееспособность. Для этого необходимо заключение судебно-психиатрической экспертизы, которая подтвердит положительную динамику ментального здоровья гражданина.

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