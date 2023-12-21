Врач предупредила об опасности кишечной палочки для детей в красной икре

Для многих красная икра — это непременный атрибут новогоднего стола, поэтому накануне праздников надзорные органы уже не первый год проверяют банки с икрой и находят большое количество нарушений, связанных с процессом изготовления этих консервов. Чаще всего в икре находят кишечную палочку, которая особенно опасна для маленьких детей, рассказала «Известиям» врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Чаще всего в икре находят кишечную палочку, реже — золотистый стафилококк, сальмонеллы, клостридии. Эти микроорганизмы могут содержаться в воде, почве, продуктах питания, передаваться от человека к человеку орально-фекальным и бытовым путем», — рассказала Кашух.

По ее словам, кишечная палочка и другие патогенные микроорганизмы попадают в банки с икрой, если при ее обработке не соблюдали технологии и санитарные нормы.

«Кишечная палочка вызывает кишечную инфекцию, которая проявляется тошнотой, рвотой, повышенной температурой, жидким стулом, метеоризмом и болями в животе. Как правило, заболевание проходит без осложнений, если не считать испорченных праздников. Но у маленьких детей и людей с ослабленным иммунитетом кишечная палочка может стать причиной тяжелого обезвоживания, инфекции мочевыводящих путей», — отметила гастроэнтеролог.

Стафилококк также вызывает кишечные инфекции. Сальмонелла — возбудитель сальмонеллеза. Это заболевание по проявлениям похоже на кишечную инфекцию и может дать большое количество осложнений — реактивный артрит и другие воспалительные процессы, добавила специалист.

Также она обратила внимание, что ежегодно в некоторых образцах красной икры надзорные органы выявляют консервант Е239 (уротропин).

«Его запретили использовать при изготовлении консервов из зернистой икры почти 15 лет назад, однако некоторые производители до сих пор выбирают именно это вещество, для того чтобы обеспечить длительное хранение продукции. В процессе пищеварения консервант выделяет формальдегиды — токсичные вещества, которые могут привести к отравлению», — рассказала Кашух.

Кроме того, как отметила врач, зернистую икру довольно часто фальсифицируют. Например, в банках с маркировкой «икра нерки» находится более дешевая икра горбуши, продукт может содержать не натуральную, а искусственную икру, сделанную из рыбы.

«При изготовлении консервов может нарушаться технология: если в переработку пошла не свежая икра сразу после вылова, а замороженное сырье, в банке может быть большое количество лопнувших икринок и вытекшей из них жидкости. Такой продукт не опасен для здоровья, но куда менее вкусен», — подытожила гастроэнтеролог.

Ранее в этот день сообщалось, что специалисты Роскачества исследовали красную икру распространенных торговых марок и выявили кишечную палочку в продукции восьми производителей.

В конце ноября в Роспотребнадзоре сообщили, что в России 20% икры не соответствуют потребительским требованиям. За девять месяцев 2023 года было исследовано более 700 проб икры, 10% из которых не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям, 10% — по физико-химическим показателям. Тогда же в службе отметили, что прорабатывается вопрос по маркировке икры осетровых и лососевых рыб.