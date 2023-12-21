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Эксперт объяснил сокращение РФ вложений в гособлигации США

Переславский: РФ сократила вложения в госдолг США из-за падения доходности облигаций
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Фото: Getty Images/ richcano
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Снижение объемов вложений России в гособлигации США связано с падением доходности американских государственных облигаций, объяснил «Известиям» руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS’ Николай Переславский 21 декабря.

Как следует из опубликованных данных на сайте минфина Соединенных Штатов Америки, Россия в октябре более чем в два раза сократила объем вложений в госдолг США. Так, объем вложений в американские гособлигации сократился с $73 млн в сентябре до $31 млн в октябре.

«На мой взгляд, в процессе сокращения вложений в госдолг США нет ничего удивительного: институциональные и частные инвесторы выбирают инструменты и активы, которые принесут большую прибыль. С 20 октября 10- и 30-летние государственные облигации США растут в цене, соответственно, доходность их падает, и на сегодняшний день они дают своим вкладчикам меньше 4% на момент погашения. Хочу заметить, что облигации выгодно покупать, когда они падают в цене и, соответственно, доходность их растет», — рассказал Переславский.

Эксперт подчеркнул, что Центральный банк России не имеет государственных облигаций США, и весь объем приходится на вложение граждан и предприятий.

«Считаю, что рост или падение объемов вложений в государственные облигации США будет в дальнейшем зависеть от их доходности. Обращаю внимание, что наибольшим спросом пользуются долгосрочные облигации, на долю которых, приходится 90% вложений», — добавил он.

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Ранее, 17 ноября, партнер Capital Lab Евгений Шатов рассказал «Известиям», что в будущем значительного роста вложений в американский долг со стороны РФ не предвидится вследствие растущих рисков. Он обратил внимание на то, что многие арабские страны также активно отказываются от вложений в американский долг на фоне подрыва доверия к облигациям США как к безрисковому активу.

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