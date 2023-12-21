Путин анонсировал строительство и реконструкцию 31 тыс. км дорог

В России построят и реконструируют 31 тыс. км дорог, заявил 21 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе участия по видеосвязи в открытии движения по последним участкам трассы М-12 «Восток».

«В целом по России, по итогам текущего года будет построено и реконструировано, приведено в нормативное состояние более 31 тыс. км федеральных региональных и местных дорог», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что в регионах с учетом Донбасса и Новороссии уложено более 1 млн 888 тыс. м асфальта и бетона.

«Это рекордные объемы. И весомый вклад в развитие дорожной сети нашей страны, в повышение качеств жизни наших людей», — добавил глава государства.

9 декабря «Известия» сообщили, что участок скоростной трассы М-12 «Восток» от Москвы до Казани будет открыт до конца 2023 года. Запуск движения автомобилей по трассе позволил сократить время в пути от Москвы до Казани почти в два раза: до 6–6,5 часа вместо 12–13 часов.



Трасса М-12 «Восток протяженностью 810 км проходит через пять регионов: Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области, а также республики Чувашия и Татарстан. Эта дорога была построена «с нуля». С момента начала работ до сдачи в эксплуатацию всей автомагистрали прошло менее трех лет.

В будущем дорогу продлят до Тюмени, постановление об этом 2 ноября подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Маршрут в официальных документах будет обозначаться как Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень. М-12 станет частью стратегического транспортного коридора «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока, который свяжет всю страну.