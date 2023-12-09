Скоростная трасса М-12 от Москвы до Казани откроется до конца 2023 года

Реализация одного из самых масштабных автодорожных проектов в РФ — скоростной трассы от Москвы до Казани — вступила в финальную фазу. Как рассказал 9 декабря корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев, объект готов на 95%, и до конца текущего года движение по автомагистрали уже будет открыто.

По новой дороге от Москвы до Казани можно будет добраться за чуть больше, чем шесть часов, вместо 12. Журналисты проехали по участку новой дороги и отметили, что проектов такого уровня в стране еще не было. На всём протяжении ширина дороги составляет от четырех до шести полос, а максимальная разрешенная на ней скорость будет 110 км/ч.

«С такой скоростью не строили: 810 км проложили меньше чем за три года. Готовность трассы М-12 составляет больше 95%. Идут финальные работы. Новая магистраль будет значительно экономить время», — рассказал корреспондент.

Новая дорога стала полигоном для инноваций. Для того, чтобы поток машин двигался быстро и безопасно, было построено больше 300 сооружений: развязки, переходы, эстакады, мосты. Самый длинный из них — через Волгу: для моста нужна была приличная высота, так как под этой переправой пролегают судоходные маршруты. В итоге расстояние до воды от эстакады составляет 50 м, что сравнимо с 14-этажным домом.

«Движение мы планируем открыть с опережением сроков на полгода. Здесь собраны лучшие кадры со всей отрасли: проектировщики, мостостроители, дорожники-строители, строительный контроль», — сообщил руководитель восьмого этапа проекта М-12 «Восток» Рашит Хазипов.

После дорогу продлят до Тюмени, постановление об этом 2 ноября подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Маршрут в официальных документах будет обозначаться как Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень. М-12 станет частью стратегического транспортного коридора «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока, который свяжет всю страну.

Ранее, 29 ноября, пресс-служба ГК «Автодор» сообщила, что в Татарстане мост через Волгу на трассе М-12 «Восток» успешно прошел статические и динамические испытания, в рамках которых на сооружение заехали 16 самосвалов массой 30 т каждый.

До этого, 15 ноября, в Чувашии и Татарстане досрочно открылось движение на новом участке трассы М-12 «Восток» протяженностью 153 км от города Шумерли до транспортной развязки между Казанью и Ульяновском. В церемонии открытия дороги по видеоконференции принимали участие Мишустин и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

До этого, 8 сентября, президент России Владимир Путин приезжал в Нижегородскую область, чтобы провести церемонию открытия участка трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса. Его протяженность составила 415 км. Участок связал между собой Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области.

Скоростная трасса М-12 «Восток» строится в рамках нацпроекта «Модернизация транспортной инфраструктуры».