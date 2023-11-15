На трассе М-12 «Восток» открыли новый 153-километровый участок

В Чувашии и Татарстане 15 ноября открылось движение на новом участке трассы М-12 «Восток».

В церемонии открытия дороги по видеоконференции приняли участие премьер-министр России Михаил Мишустин и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Новый участок имеет протяженность 153 км. Он идет от города Шумерли до транспортной развязки на дороге между Казанью и Ульяновском. По словам председателя правления ГК «Автодор» Вячеслава Петушенко, участок был сдан в эксплуатацию досрочно.

Трасса имеет по две полосы движения в каждую сторону, оснащена мачтами освещения и защитным барьером, препятствующим выход диких животных. На маршруте выстроено несколько экодуков.

Ранее, 2 ноября, Мишустин подписал постановление о продлении трассы М-12 «Восток» до Тюмени. Маршрут в официальных документах будет обозначаться как Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень.

8 сентября президент России Владимир Путин приехал в Нижегородскую область, чтобы провести церемонию открытия участка трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса. Его протяженность составила 415 км. Участок связал между собой Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области.

Скоростная трасса М-12 «Восток» строится в рамках нацпроекта «Модернизация транспортной инфраструктуры». Первоначально она должна была связать Екатеринбург и Казань с Москвой скоростным маршрутом. Строительство планируют закончить до конца 2024 года. Трасса до Арзамаса открылась 8 сентября, с опережением графика.