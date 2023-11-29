Мост через Волгу на М-12 «Восток» в Татарстане прошел приемочные испытания
В Татарстане мост через Волгу на трассе М-12 «Восток» успешно прошел статические и динамические испытания, в рамках которых на сооружение заехали 16 самосвалов массой 30 т каждый. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Автодор».
«Это обязательный этап приемки любого дорожного объекта перед вводом в эксплуатацию и запуском движения», — объяснили в компании.
Как уточняет ИА «Татар-информ», статические испытания связаны с расчетом нагрузки на сооружение. Самосвалы поставили в разные точки моста, определив фактические усилия и деформации конструкции, а затем сверив полученные данные с расчетными значениями. В рамках динамических испытаний техника проехала по мосту с разной скоростью.
Протяженность переправы через Волгу составляет более 3,3 тыс. м. Это самое протяженное сооружение на трассе М-12 «Восток». Мост соединяет Лаишевский и Верхнеуслонский районы Республики Татарстан.
Ожидается, что движение по переправе запустят в конце 2023 года — одновременно с открытием всей трассы от Москвы до Казани. Строительство дороги ведется в рамках нацпроекта «Модернизация транспортной инфраструктуры».