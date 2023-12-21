Психолог назвала способы сохранить эффективность перед новогодними праздниками

Предвкушение длинных январских выходных может значительно снизить работоспособность уже в декабре. Более того, незадолго до Нового года многие люди испытывают повышенный стресс. Почему так происходит и что с этим делать, «Известиям» 21 декабря рассказала клинический психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Яушева.

Несмотря на новогоднюю атмосферу и праздничное настроение, многие склонны испытывать усталость — как физическую, так и ментальную. Часто перед длительным рабочим перерывом люди стараются «закрыть» все накопившиеся вопросы: это может быть следствием собственного перфекционизма или, наоборот, привычки откладывать на потом, а также давлением со стороны руководства, которое стремится выйти с хорошими показателями к концу года. При этом параллельно приходится решать множество личных задач: планирование отдыха, закупка подарков, решение бытовых вопросов, отметила специалист.

«Плюс ко всему наша активность может снижаться зимой. Это возникает из-за короткого светового дня, недостатка солнечного света и, следовательно, витамина D. К этому списку ещё добавляется повышенная выработка мелатонина, из-за чего хочется больше спать. Также накануне праздников может появиться так называемый воскресный невроз — состояние, которое возникает у людей, не знающих, как распорядиться свободным временем», — объяснила психолог.

Чтобы не выгореть и собраться с силами, необходимо отличать прокрастинацию от стресса. Первое явление — это вид саморазрушительного поведения, при котором человек откладывает решение задач на последний момент. По ее словам, основными причинами прокрастинации могут быть страх, сильный «внутренний критик» и неверие в свои силы.

Поэтому, как отметила специалист, важно уйти от самообвинения и понять причины того, что останавливает от эффективности в работе. Это могут быть банальная усталость и апатия, расхождение деятельности на работе с личными ценностями, ощущение внутренней несправедливости из-за неравномерного распределения нагрузки, проблемные отношения с коллегами и другие деструктивные обстоятельства.

«Стресс в свою очередь — это реакция организма на воздействие различных неблагоприятных факторов. Для того чтобы помочь себе, обратите внимание на свое общее самочувствие и позаботьтесь о достаточном и регулярном сне, питании, физической активности. Также помогут многочисленные дыхательные практики, которые позволят заземлиться и почувствовать себя здесь и сейчас. В случае, если вы понимаете, что не справляетесь со стрессом, обратитесь к специалисту», — предупредила Яушева.

Когда в ожидании новогодних праздников или отпуска снижается работоспособность, то можно попробовать следующие действия для улучшения личной эффективности. Стоит разрешить себе думать о предстоящем отдыхе в строго определенное время, делать своему «внутреннему ребенку» маленькие вознаграждения за проделанные задачи, планировать и расставлять приоритеты как рабочих дел, так и предпраздничной активности, подытожила психолог.

Накануне врач-гастроэнтеролог, эндоскопист, диетолог медицинского центра «СМ-Клиника» Анастасия Чижикова назвала самые вредные сочетания блюд на новогоднем столе. В частности, по ее словам, в Новый год не стоит закусывать алкоголь жирными продуктами, например бутербродами с икрой.