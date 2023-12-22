Астролог дала прогноз для знаков зодиака на 2024 год

Астролог Ольга Архангельская рассказала «Известиям», чего стоит ожидать знакам зодиака в 2024 году.

Как сообщила эксперт, наступающий год — год Зеленого Деревянного Дракона. По китайскому календарю, Дракон вступает в силу 10 февраля 2024 года и продлится до 28 января 2025 года. Дракон — мифическое существо, символизирующее землю и небо, удачу, благородство, везение, успех и честь, достоинство и мудрость, особенно хорош для людей творчества и науки.

2024 год — год прорывов не только в сферах личной жизни людей, но и в глобальных масштабах, на уровне всей планетарной жизни, подчеркнула астролог.

«Проблемы, не разрешавшиеся долгое время, имеют шанс взять курс на завершение, однако не совсем мягкими способами. Предстоящий год несет своеобразную проверку на прочность, будь то в личных отношениях или в социально-политических, поэтому возможны обострения в этих направлениях. Люди, рожденные в год Дракона, считаются лучшими управленцами, справедливыми и разумными, следовательно, начнутся тенденции к переменам и упорядочиванию в системе управления. Всё, что отжило, уйдет, а новое займет место старого. 2024 год хорош для карьерного роста, проявления своих возможностей и талантов, преувеличения благосостояния, правильного использования имеющихся ресурсов, начала чего-то нового. Смелость и решительность помогут в достижении поставленных целей», — сообщила Архангельская.

Дракон — магическое доброе существо, благосклонное ко всему живому и человечеству, поэтому в Новый год можно ожидать чудес и загадывать даже самые сказочные и волшебные желания, указала собеседница издания.

По словам астролога, встречать Новый год следует пышно, громко и помпезно, весело и красиво: побольше гирлянд, огней, фонариков. На стол можно ставить всё, что душа желает, ограничений нет. В одежде, сервировке праздничного стола, декоре елки и пространства важен красный, золотой и серебряный цвета. При этом синего лучше избегать.

«Положите на стол оранжевые, красные фрукты и овощи, много зелени. Апельсины и мандарины можно расставить в красивых блюдах по всему жилищу, особенно у входа. Можно разместить живые деревца в доме, предварительно украсив их фотографиями родных и близких людей. Изображения или статуэтки главного героя года — Дракона — поставьте на самые видные места. Подарки тоже желательно дарить в красно-золотой обертке. Яркость, оригинальность должны присутствовать во всем. Встречать Новый год в одиночестве не стоит. Приветствуется выход в ресторан», — сказала Архангельская.

ОВЕН

Овнам, собирающимся инвестировать средства, делать дорогостоящие приобретения, запускать проекты и воплощать замыслы, лучше это осуществить до конца мая 2024 года — удача будет сопутствовать. С июня и до конца года расширяются возможности в области коммуникаций, знакомств, переездов, поездок, партнерства, сотрудничества, обучения, торговли и медийной сферы деятельности. В апреле, особенно с 10-го по 30-е число, желательно остерегаться необдуманных трат, однако в эти даты есть шанс получить неожиданные подарки и расширить финансовые поступления. Социальный статус может поменяться. Не стоит вкладываться в сомнительные предприятия. В первой половине года вероятно кардинальное изменение планов, масштабы будут расти и укореняться. Год хорош для сотрудничества, интернет-бизнеса, расширения влияния и возглавления какого-либо сообщества. У апрельских Овнов появятся влиятельные покровители и партнеры. Популярность и известность не заставят себя ждать. Нежелательно откладывать дела на потом, надо завершать начатое. Стоит уделить внимание костно-хрящевой системе, суставам и печени.

ТЕЛЕЦ

Тельцов ожидает рост популярности и личного авторитета, особенно до конца мая. Тема внешней привлекательности и произведения впечатления будет также актуальна. В апреле нежелательны плановые операции, преимущественно косметические, а именно кардинальное изменение внешности и имиджа. С июня по конец года возможны значительные увеличения материальных средств, увеличение доходов и крупные приобретения. Прибыль может приходить от инвестиций, работы с клиентами, партнерского бизнеса. Для Тельцов, занимающихся творческой деятельностью, возможен рост популярности. Хорошее время для заключения сделок, союзов и браков. Для представителей знака, зависящих в материальном плане от других людей, появится возможность обрести свободу и независимость. Возможны резкие изменения, касающиеся работы. Есть шансы получить более высокую должность, возглавить отдел или даже компанию, поменять работу с карьерным продвижением. Будут поводы гордиться собой и своими достижениями. Некоторые Тельцы всерьез задумаются о кардинальной смене профессии. Особое внимание стоит уделить коже, горлу, почкам и женским органам.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецов ждет особенное везение, успех и удача, начиная с конца мая. Вероятны важные знакомства, судьбоносные встречи. Заключение браков и беременность ожидают многих Близнецов, особенно тех, кто долго этого ждал. Апрель принесет много путешествий и событий, которые изменят жизнь. Для поездок, отдыха, ретритов, санаториев и курортов весна благоволит. Год подходит для начала серьезного и глубокого обучения. Многих ждет кардинальная смена жизненной парадигмы, осмысление и пересмотр религиозно-философских взглядов. Близнецы, занимающиеся преподаванием, обучением, логистикой и дальними коммуникациями, смогут значительно расширить аудиторию. Дальние переезды, связанные с работой и отношениями, также возможны. Представителей знака, желающих затеять судебные процессы, скорее всего ждут неожиданные развязки и тяжелые последствия, всё может затянуться на годы. Вероятны повышения в должности с незначительной прибавкой в заработной плате и со значительным увеличением работы и обязанностей. Для начала проектов, подразумевающих большое количество зрителей и слушателей, год отлично подходит. Желательно беречь здоровье в поездках, особенно голову, нос, лоб и уши, следить за весом.

РАК

Первая половина года принесет ощутимые и ожидаемые результаты от дел, начатых ранее. Расширение горизонтов и возможностей, онлайн-проектов и популярности возможны уже с января. Вторая половина года — хорошее время заняться внутренней работой и здоровьем. Дальние поездки, посвященные оздоровлению и саморазвитию, приветствуются. В апреле вероятна неожиданная поддержка влиятельного человека. У многих Раков значительно вырастут доходы от партнерских или инвестиционных соглашений. Возможно получение наследства. Желательно уделить время детям, внимательно отнестись к их проблемам. Погружение в психологию, телесные энергетические практики хорошо отразятся на общем состоянии здоровья, а также на финансовой сфере жизни. В 2024 году рекомендуется привести в порядок не только документы, но и все знания, полученные раньше. Вероятны задержки в получении важных юридических документов, обучении, затяжные судебные процессы, сложности с получением виз. Ожидаются перемены в семейной жизни, смена состава семьи, а также в карьерной сфере. Возможны изменения в сфере недвижимости, покупки и продажи, обмены и переезды. Осень подходит для приятного отдыха, браков, встреч, партнерства. Особенное внимание необходимо уделить сосудам, женским органам и коже.

ЛЕВ

Первая половина года отлично подходит для выхода на более статусную и престижную работу, карьерного взлета с соответствующим денежным вознаграждением. Многие Львы наконец-то выйдут на должность мечты и получат удовольствие от труда. Есть шансы расширения влияния, увеличения масштаба деятельности, получения почестей и наград, признания, выхода в большую корпорацию. Львы будут заметны, будут вызывать уважение. Выступления на большую аудиторию приветствуются. С лета — расширение планов, проектов. Круг влиятельных и статусных персон расширится во второй половине года. Дети порадуют своими результатами, будет повод гордиться ими. В апреле цели могут резко поменяться. Отношения, потерявшие свою актуальность, разорвутся как личные, так и партнерские. Новые близкие отношения вероятны к осени. Возможно сильное увлечение и глубокая любовь. Нежелательно конфликтовать с кем-то, поскольку можно нажить крупного и сильного врага. Львам, занимающимся инвестициями, не стоит рассчитывать на быструю прибыль, следует тщательно просчитывать и планировать вложения. Стоит уделить внимание костной системе, коленям, позвоночнику и суставам.

ДЕВА

Прекрасно начать год с путешествия и получить незабываемые впечатления. В 2024 году есть тенденции на частые поездки. Первая половина года отлично подходит для сдачи экзаменов, получения дипломов, сертификатов, лицензий, виз, оформления юридических документов, удачного окончания судебных процессов. Также можно приобретать недвижимость, находящуюся далеко от места проживания. Во второй половине года Дев ждут позитивные изменения в области карьеры, статуса и личных отношений. Время также подходит для официального оформления брака и интересных знакомств. Те, кто собирается разводиться, останутся с выгодой. В апреле судьба готовит сюрприз, дающий шанс кардинально изменить жизнь, главное — не упустить его. В грядущем году появится возможность серьезно продвинуться по карьерной лестнице, однако не стоит ожидать легкости в этом вопросе, задач и дел может прибавиться, зато результат может предвосхитить все ожидания. Штат сотрудников будет меняться. Не стоит бояться масштабности проектов, Девы точно справятся, главное — всё четко спланировать и грамотно делегировать обязанности. Скорее всего, произойдет трансформация образа жизни и режима дня. Обязательно необходимо заняться здоровьем: пройти врачей и сдать анализы, внедрить спортивные упражнения, энергетические практики.

ВЕСЫ

Весам год приготовил подарки в финансовой сфере. Возможны увеличения доходов во второй половине, получение страховок, дотаций, премий. Есть тенденции на заметный денежный рост. В апреле желательно быть аккуратнее с тратами: может прийти внушительная сумма денег и желательно распорядиться ею с умом. Для представителей знака, имеющих кредиты и ипотеки, появится возможность досрочного погашения задолженности. С большой долей вероятности сбудется мечта о расширении и улучшении жилищного вопроса. Вложения в недвижимость приветствуются. Весы, желающие поменять место работы, смогут устроиться в серьезную компанию, где уровень ответственности и дисциплины заметно повысится. Необходимо составлять план дня, месяца, расписание питания и спорта, четко следить за временем и быть вовремя. Вторая половина года подходит для дальних путешествий, расширения кругозора, получения важных юридических бумаг, обучения. Некоторые представители знака всерьез задумаются о рождении детей и расширении семьи. В январе могут возникнуть недопонимания и разногласия с родственниками, рекомендуется не втягиваться в конфликтные ситуации. Возможно, родным потребуется помощь. В сфере здоровья следует уделить внимание зубам, костям, суставам.

СКОРПИОН

В январе желательно уделить внимание доходам и расходам. Вероятно, придется ощутимо потратиться на партнера, что может вызвать эмоциональный всплеск недовольства. Зимние поездки пройдут весело и удачно. Скорпионам, предпочитающим активный отдых и спортивные путешествия, стоит быть внимательнее в высокогорных местах. Первая половина года подходит для сделок, заключения успешных соглашений и договоров, браков по взаимной любви. С июня можно совершать инвестиционные сделки, объединять бизнес, а также рассчитывать на внушительные вливания сторонних средств в свое дело или проект. Одинокие Скорпионы смогут встретить свою половину. Велика вероятность судьбоносных знакомств в поездках и на учебе. Возможны задержки или трудности в реализации личных предприятий, однако не стоит опускать руки, лучше проявить терпение и упорство, планирование, тогда всё обязательно получится. Уже с начала года необходимо произвести ревизию собственности, возможно, захочется изменить место жительства и приобрести лучшую недвижимость. Есть тенденции на переезды, ремонты. Скорпионам, строящим дом или живущим в своих домах, рекомендуется уделить большое внимание скрытым коммуникациям и канализации. В сфере здоровья есть подверженность инфекциям и вирусам, болезням крови, так что лучше регулярно сдавать анализы и держать всё на контроле. Также необходимо уделить внимание старшим родственникам.

СТРЕЛЕЦ

В первой половине года ожидается увеличение работы и текущих обязанностей. Рост авторитета и уважения на месте труда заметно возрастет. Вероятно расширение коллектива или штата подчиненных сотрудников. Некоторые представители знака умудрятся совмещать несколько видов деятельности или мест занятости, главное — оставить время на себя и личные интересы. В апреле представится шанс заметного продвижения на текущем месте работы или же вообще перехода в другой отдел или корпорацию с заметным повышением по карьере. Актуальна будет и активность в финансовой теме, изменения в сфере недвижимости. Вторая половина года подходит для увеличения полезных и статусных связей, браков, расширения клиентской базы, заключения выгодных сделок и договоров. Доходы и успешность партнера также могут возрасти. Стрельцы, ведущие бизнес в сфере обучения, наставничества и коучинга, весной смогут существенно масштабировать свою деятельность и подняться в рейтинге. Для медийных персон также весной хорошо начинать продвигать себя. Многие представители знака станут родителями, откроют дело жизни, приносящее радость и удовлетворение. В области здоровья важно следить за печенью, желчным пузырем и артериями.

КОЗЕРОГ

Уже с начала года многие Козероги почувствуют заметный подъем личной активности и необходимость что-то делать. Начинать лучше после 5 января. Есть тенденции на увеличение финансов. Вероятны удачные вложения и инвестиции. Кто-то возьмет дополнительную работу, однако тут важно не распыляться и с аккуратностью и предварительным изучением вопроса вступать в новый вид деятельности. Посещение семинаров, обучений, конференций пойдет на пользу. Творчески направленным представителям знака хорошо набраться смелости и решительности: пришло время заявить о себе. Организация собственных выставок, показов, шоу пройдет успешно. С июня обстановка на работе стабилизируется, и дела пойдут успешно. Многие трудоустроятся в более престижное место с увеличением заработка. В апреле есть все шансы неожиданно влюбиться, получить внезапный подарок или выгодное предложение, о котором давно мечтали. Рекомендуется чаще проявлять любовь к себе, ходить в театры, выделять время хобби и спорту. В поездках возможна травматичность. Желательно выделить время и средства на осмотр или ремонт транспортного средства. Во второй половине года хорошо посетить санаторий и уделить внимание общему состоянию организма. Стоит проявлять умеренность в питании и следить за качеством пищи.

ВОДОЛЕЙ

В первые пять месяцев года есть тенденции для улучшения жилищных условий, а также для хорошего ремонта на имеющейся жилплощади. Возможно увеличение количества недвижимости, а также расширение состава семьи в доме. Если дом или квартира снимается, то цена может стать более приемлемой. Некоторым Водолеям придется поучаствовать в покупке жилья детям или родителям. Вторая половина года хороша для любовных встреч, предложений руки и сердца, творчества и появления нового проекта, рождения детей, отдыха. В апреле события будут происходить быстро и неожиданно, поэтому голову терять не стоит. Для кого-то наступит время освобождения от какого-то бремени и обязательств. Большинство представителей знака начнут глубоко переосмысливать свою жизнь, трансформировать отношение к себе и своей деятельности. Время подходит для раскрытия себя, талантов и возможностей. Придет понимание и осознание своей значимости и уникальности. Кто-то наконец-то решится заняться тем делом, о котором и думать не мечтал. Смена профессии, дела, работы — всё возможно, слушать надо себя и заниматься тем делом, которое наполняет и приносит удовлетворение, дает жизненную энергию и приносит пользу. Сфера финансов требует урегулирования, транжирство и беспечное отношение к здоровью и деньгам отменяются. В областе здоровья рекомендуется уделить внимание ЖКТ, груди.

РЫБЫ

Год обещает быть увлекательным и наполненным сюрпризами, поэтому, чтобы ничего не пропустить, хорошо быть внутренне собранным и грамотно распределять время. Многим Рыбам придется брать на себя ответственность, проявлять мудрость и принимать решения. Созидание — главный девиз года, будь то в своей жизни, в семье или на благо общества. Сложится ощущение большой загруженности, но всё пойдет на пользу. С января по май — отличное время для обретения популярности в области медиабизнеса, преподавания и обучения, публикаций и написания книг, совершения коммерческих сделок. Если в планах было начать вести свой канал — время пришло, важно не упустить этот шанс, особенно весной. В апреле главное не пропустить важное знакомство, поскольку новый контакт может в корне изменить жизнь. Знакомства и связи будут множиться. Вероятны переезды, поездки, путешествия. Представятся возможности попасть на обложки журналов. Поездки с любимым человеком будут интересны и приятны. Увлечение эзотерикой, психологией, осознанными сновидениями, целительством, телесными практиками и всем тем, что лежит за гранью обыденной человеческой логики, скоро даст результаты. Приветствуются далекие поездки, ретриты, путешествия в места силы. Тем, кто занимается онлайн-бизнесом, придется трансформировать его формат. Многие представители знака решат уехать и пожить в отдалении от постоянного места жительства. В сфере здоровья рекомендуется уделить внимание сердечно-сосудистой системе, голеням, коленям. Есть риски травматичности.

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