В Институте Вельтищева впервые провели операцию на позвоночнике при spina bifida

Специалисты НИКИ педиатрии и детской хирургии имени академика Ю.Е. Вельтищева РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ впервые провели пациентке со spina bifida редкую операцию по реконструкции позвоночника с устранением деформации и непрямой дефиксацией спинного мозга. Подобные операции — неотъемлемая часть работы центра Spina bifida, функционирующего на базе Института Вельтищева, сообщили специалисты «Известиям» 21 декабря.

У пациентки Саши тяжелая форма spina bifida. Это врожденный порок развития позвоночника и спинного мозга. При spina bifida развиваются осложнения, связанные с нарушением иннервации нижних конечностей и тазовых органов, развиваются коморбидные состояния, такие как гидроцефалия, мальформация Киари, сирингомиелия и фиксированный спинной мозг. Ранее Саша уже трижды оперировалась в Институте Вельтищева: ей проводили удаление менингорадикулоцеле поясничного отдела в первые сутки жизни, выполняли вентрикулоперитонеальное шунтирование, чтобы справиться с гидроцефалией, устраняли фиксацию спинного мозга.

К семи годам у девочки стал прогрессировать кифоз (искривление позвоночника, направленное выпуклостью назад). На фоне тяжелой деформации позвоночника за последние 1,5 года у пациентки развился пролежень. Такие пролежни сами по себе являются жизнеугрожающими и практически не заживают. Специалисты около полугода занимались его заживлением, и, когда это удалось, стала очевидна необходимость в радикальной операции по реконструкции позвоночника.

«Операция, которую мы провели Саше, предусматривает реконструкцию позвоночника с устранением кифоза и непрямой дефиксацией спинного мозга. Как правило, за таких пациентов берутся врачи, которые специализируются на тяжелых деформациях и аномалиях развития позвоночника. Операция достаточно редкая, в Институте Вельтищева такого рода вмешательство проводится впервые», — сказал заведующий отделом детской травматологии и ортопедии, доктор медицинских наук Сергей Рябых.

Тяжесть состояния пациентов со spina bifida определяется не только аномалией развития центральной нервной системы и позвоночника, но и сопутствующей дисфункцией других органов и систем. Планируя хирургическое вмешательство, необходимо было провести комплексное обследование пациента, чтобы не упустить ни одну деталь. Это крайне важно для прогнозирования течения патологии, рисков и исходов лечения, то есть реакции со стороны всех органов и систем организма. Прежде чем направить Сашу на операцию, ее обследовали 12 профильных специалистов, а также пять специалистов лабораторной диагностики.

«Данная операция требует высокой подготовки всей команды от неврологов и педиатров до хирургов и анестезиологов-реаниматологов. Ключевая роль в успехе хирургического вмешательства принадлежит анестезиологам-реаниматологам. Их мастерство заключается в стабилизации и контроле состояния ребенка при многочасовой операции с прогнозируемой большой кровопотерей», — отметил Рябых

Совместно с двумя хирургами во время операции работали анестезиолог и трансфузиолог. Общими усилиями команды пациентке удалили два аномальных позвонка, выполнили реконструкцию позвоночника с полным восстановлением его оси и фиксацией металлоконструкцией. Особое внимание было уделено раннему послеоперационному ведению — стабилизации состояния девочки, восполнению кровопотери, устранению болевого синдрома, чтобы ничего не мешало ребенку перейти на самостоятельное дыхание.

«Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. У нее есть прогнозируемые послеоперационные осложнения локального характера, к которым и мы, и родители девочки были готовы и которые постепенно сходят на нет. Мы предполагаем, что после полного восстановления пациентка сможет вертикализироваться в коляске — сидеть с опорой на спину, у нее больше не будут возникать жизнеугрожающие пролежни, уйдет необходимость в частых операциях для устранения натяжения спинного мозга», — сообщил лечащий врач Саши, нейрохирург Артем Шрамко.

В августе хирурги из Сеченовского университета впервые провели операцию по протезированию брюшного отдела аорты полностью лапароскопическим методом. Врачи поменяли пациенту часть важного внутреннего органа с помощью специального оборудования и всего нескольких проколов. После проведения операции мужчине понадобилась для реабилитации пара дней вместо нескольких недель или месяцев.