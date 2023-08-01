Хирурги в Москве впервые провели операцию на аорте без больших разрезов
Хирурги из Сеченовского университета впервые провели операцию по протезированию брюшного отдела аорты полностью лапароскопическим методом. Об этом 1 августа рассказал корреспондент «Известий» Максим Прихода.
Журналист отметил, что врачи поменяли пациенту часть важного внутреннего органа с помощью специального оборудования и всего нескольких проколов. После проведения операции мужчине понадобились для реабилитации пара дней вместо нескольких недель или месяцев.
«Чувствую нормально, хорошо даже. Конечно, приятней и быстрей это всё заживает, чем полные разрезы», — сказал Михаил Разин, первый пациент в Москве, которому сделали подобную операцию.
По словам корреспондента, в мире клиник, которые выполняют такие хирургические вмешательства, совсем немного.
«Эту операцию нельзя делать тогда, когда есть в чем-то сомнения, что что-то пойдет не так. У нас не было сомнений, и операция прошла как по маслу», — рассказал профессор Роман Комаров, проводивший операцию.
Кроме того, сердечно-сосудистый хирург Сеченовского университета Борис Тлисов отметил, что этот метод хирургического вмешательства будет актуален для пациентов с ожирением, диабетом и сопутствующими патологиями, так как подобные болезни могут замедлять или осложнять процесс заживления ран.
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