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В России создали программу для определения рака на самых ранних стадиях

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Петербургская компания «ТехЛАБ» создала новый сервис, предназначенный для выявления рака. С точки зрения пользователя, он работает так: врач фиксирует жалобы пациента в специальной электронной анкете, и если они соответствуют определенному набору научно доказанных предикторов развития того или иного вида рака, сервис предложит врачу «проявить настороженность» — то есть отправить пациента на дополнительные исследования.

Пошли на прием: почему россияне стали чаще обращаться к онкологам
У трех из пяти пациентов заболевания находят на ранних стадиях

«Поскольку количество выявляемых случаев онкологических заболеваний ежегодно растет, то увеличивается и нагрузка на непрофильных медицинских специалистов. Именно им важно первыми формулировать подозрения на злокачественное новообразование (ЗНО) на основе присутствующих у пациента симптомов», — рассказал «Известиям» директор компании-разработчика Александр Шаповалов.

Программу смогут применять врачи-терапевты, фельдшеры специалисты общей практики, а также организаторы здравоохранения и научные сотрудники. Она дает возможность оценить неспецифичные симптомы на самых ранних стадиях и выявить причины развития опухоли в режиме реального времени.

Программа дает оценку неспецифичным симптомам онкологических заболеваний, которые в том числе могут указывать на развитие гораздо большего перечня патологий, чем выявляют скрининговые программы, нацеленные на самые распространенные виды рака, подчеркнул Шаповалов.

Основной эффект от внедрения сервиса распространится на пациентов: повысится частота выявления онкологических заболеваний на ранней стадии, а значит, и эффективность назначенной терапии, следовательно, качество и продолжительность жизни, уверены создатели программы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в пятницу, 16 июня, в 10:00

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