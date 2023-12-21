По Северному морскому пути в 2023 году перевезли 35 млн т грузов

Исторический рекорд установлен 21 декабря на Северном морском пути. Там впервые за один год перевезли 35 млн т грузов.

Зафиксировал достижение дизель-электроход «Талнах», который доставил из Дудинки в Мурманск 13 тыс. т никеля и меди. Судно является одним из лучших в мире по оснащению, оно может пройти во льдах без ледокола.

«Крайние две зимне-весенние навигации стали рекордными по количеству судозаходов в порт Дудинка. Повышенный грузопоток обусловлен реализацией крупных проектов «Норильского никеля», серной программы, реновации Норильска и других проектов компаний, которые работают на Таймырском полуострове», — отметил руководитель судоходного подразделения, заместитель директора Мурманского транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» Вадим Локтионов.

Развитие Северного морского пути является одним из приоритетных проектов. Как отмечается, это направление поможет сэкономить время зарубежным перевозчикам. Кроме того, планируется увеличить грузопоток до 190 млн т за ближайшие 10 лет, что принесет в бюджет страны около 20 трлн рублей.

Ранее, 18 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что Севморпуть становится более эффективным, чем Суэцкий канал с логистической точки зрения. Кроме того, у России есть большие планы по развитию своего атомного ледокольного флота, добавил он. Так, в ближайшее время будет создан ледокол «Лидер», который сможет колоть лед высотой 6–7 м, что позволит развивать Северный морской путь.

19 сентября замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил о необходимости построить флотилию судов для Севморпути. Он отметил большую потребность в производстве новых военно-спасательных судов, судов снабжения и грузовых судов ледового класса.