Колокольцев наградил троих полицейских за спасение провалившихся под лед детей

Трое полицейских получили награды главы МВД России Владимира Колокольцева за спасение в Тамбове провалившихся под лед детей. Об этом 21 декабря сообщается на портале «МВД Медиа».

«Глава МВД России наградил сотрудников Тамбовского линейного отдела МВД России на транспорте — начальника ЛПП в аэропорту Тамбова майора полиции Михаила Воробьева, заместителя начальника отдела уголовного розыска майора полиции Сергея Суслина и старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска капитана полиции Дмитрия Золотухина, спасших двух восьмилетних мальчиков, провалившихся под лед», — рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Свидетелем падения детей в холодную воду стала медсестра педиатрического отделения городской клинической больницы имени архиепископа Луки Светлана Мешкова. Она постаралась их успокоить, после чего побежала к дороге, чтобы вызвать помощь.

Сотрудники полиции проезжали рядом на служебном автомобиле. Они сориентировались на месте и спасли мальчиков, обогрели их и отвезли в больницу. В результате детям не потребовалась госпитализация и в тот же день они вернулись домой.

Позже полицейские сами рассказали о своих действиях в экстренной ситуации.

«Ехали по улице Кронштадской. По ходу движения с левой стороны я обратил внимание, что в данном водоеме двое детей провалились под лед. После чего мы сразу же остановились и побежали к ним на спасение», — сказал один из стражей порядка.

«Глубина водоема — 2–2,5 м. Ребята звали на помощь, находились в панике. Мы быстро проследовали к ним. С помощью буксировочного троса и поддона, находящегося в домовладении рядом, спасли ребят. После чего оказали им помощь, успокоили их, сняли с них мокрую верхнюю одежду, одели на них свои куртки и незамедлительно проследовали в медицинское учреждение для оказания первой медицинской помощи», — добавил его коллега.

Сами дети думали, что лед прочный, однако после падения не могли выбраться из воды почти 10 минут.

«Решил пойти на лед. Там был тонкий лед. И мы провалились. Мы кидали камни, и я случайно наступил. И провалились. И этим людям большое спасибо», — рассказал один из мальчиков.

Родители спасенных детей также выразили полицейским свою благодарность. По словам матери одного из мальчиков, ей позвонили, объяснили ситуацию и успокоили.

В сообщении МВД также отмечается, что заметившая мальчиков в воде медсестра получила от Колокольцева почетную грамоту.

Ранее, 15 декабря, в Курганской области 12-летний мальчик спас своих братьев и сестру из горящего дома. Увидев за единственным выходом из дома дым и языки пламени, школьник распахнул окно дальней комнаты и по одному вытащил двух братьев и сестру, после чего отнес их в дом соседей. В МЧС рассказали, что мальчика представят к ведомственной награде.