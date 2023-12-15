12-летний мальчик из Курганской области спас своих братьев и сестру из горящего дома. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает главное управление МЧС России по региону в Telegram-канале.

Отмечается, что инцидент произошел 14 декабря. Спасателям удалось локализовать пожар на площади 80 кв. м менее чем за полчаса.

В ведомстве рассказали, что школьник, увидев клубы дыма и языки пламени за дверью, единственной, через которую можно было покинуть горящий дом, распахнул окно дальней комнаты и по одному вытащил двух братьев и сестру. После отнес детей в дом соседей.

«В голове было только одно: спасти всех, несмотря ни на что», — рассказал мальчик сотрудникам МЧС.

В министерстве добавили, что мальчика представят к ведомственной награде.

30 октября школьник Алан Валеев, вместе с другом спасший 15 человек из горящей школы в городе Туймазы в Башкирии, рассказал «Известиям», как им это удалось сделать. По его словам, мальчики пытались выбить дверь ногами и руками. В МЧС сообщили, что основной вход, через который школьники пришли на занятия, оказался отрезан огнем. В итоге 15 подросткам из здания помогли эвакуироваться их два одноклассника.