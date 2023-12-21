Врач посоветовала многослойно одеваться зимой

Зимой стоит отдавать предпочтение многослойной одежде для поддержания нормальной температуры тела. Об этом в четверг, 21 декабря, в интервью «Газете.Ru» рассказала Светлана Ворожбит, главный врач «ИНВИТРО-ЮГ».

Врач пояснила, что нормальная температура тела колеблется в пределах от 36,5 °C до 37,5 °C, а переохлаждение тела может привести к серьезным последствия, например к риниту, острым респираторным инфекциям, ангине, циститу, отиту, пневмонии, нарушениям функций головного мозга, инфаркту и инсульту.

Стоит учитывать этот факт, если предстоит поездка в общественном транспорте. Резкий перепад температур также чреват последствиями.

«Если речь идет о пути на работу, где предстоит пройти какое-то расстояние пешком, затем сесть в общественный транспорт и снова идти пешком, выбирайте многослойную одежду. Это даст возможность организму сохранить тепло, а также отвести влагу», — поясняет Ворожбит.

Заходя в теплый транспорт, необходимо снять капюшон или шапку и расстегнуть верхнюю одежду, чтобы чувствовать себя комфортно. Перед выходом нужно заранее обратно утеплиться, чтобы одежда и тело не успели остыть.

Первым слоем лучше взять одежду из хлопка, которая позволит телу дышать. Вторым слоем отлично подойдут более теплые вещи, например, шерстяной свитер или флисовая кофта, которые сохранят тепло. Третьим слоем лучше взять верхнюю одежду из водоотталкивающих материалов, к примеру, пуховик. Обувь также должна быть непромокаемой.

Врач напомнила о важности перчаток, шарфов и шапок, потому что голова должна находиться в тепле.

Помимо этого, Ворожбит упомянула о закаливании. Эта процедура позволит подготовить организм к неблагоприятным факторам внешней среды, например, к холоду.

«Закаливаться можно на открытом воздухе, но в зимнюю пору нужно это делать осторожно, тщательно соблюдая определенные условия закалки, включая правильную одежду, чтобы избежать риска простуды», — отметила специалист.

Ранее, 19 декабря, педиатр рассказала, как уберечь ребенка от переохлаждения. Среди наиболее распространенных ошибок, которые допускают родители, собирая малыша на улицу, врач назвала следующие: кутают ребенка, он потеет, после чего наступает переохлаждение, одевают одежду не по размеру — тесную или, наоборот, свободную, не учитывают погодные условия. Поэтому независимо от возраста ребенка, чтобы он не замер на улице, в первую очередь важно использовать одежду по погоде и из натуральных материалов.