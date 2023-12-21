В ЕС заявили о подготовке 13-го и 14-го пакета санкций против РФ
Еврокомиссия планирует и дальше поддерживать введение новых санкций против России, заявил «Известиям» официальный представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри.
«Мы всегда готовы принять новые санкции против России, хотя никогда заранее не комментируем их возможное содержание», — сказал он, отвечая на вопрос, разрабатывают ли уже в ЕС 13-й пакет.
По словам евродепутата от Чехии Томаша Здеховски, в Евросоюзе уже готовятся 13-й и 14-й пакет санкций. При этом, по его мнению, разработка новых мер не займет много времени.
«Их очень скоро представят странам-членам», — уточнил политик «Известиям».
Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что Киев передал Еврокомиссии свои предложения по 13-му пакету санкций. 12-й пакет был обнародован 18 декабря.
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По мерам пойдут: в ЕС готовят 13-й и 14-й пакеты санкций против России