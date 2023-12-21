Президент Франции Эммануэль Макрон 20 декабря заявил, что внутри ряда европейских стран и США присутствуют сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины, однако Франция считает важным не допустить победы России в этом конфликте.

«Мы чувствуем, что некоторые европейские страны начинают испытывать сомнения, как и американцы», — сказал он в эфире телеканала France 5, подчеркнув, что Европе повезло с нынешней администрацией в Вашингтоне.

Ранее в этот день госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что у США есть четкий план развития Украины без той финансовой поддержки, которую приходится оказывать стране сейчас.

16 декабря лидер политического движения «Вставай, Франция», французский депутат Николя Дюпон-Эньян заявил, что необходимо как можно быстрее заключить мирный договор между Украиной и Россией, поскольку экономика западных государств рушится из-за этого конфликта.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.