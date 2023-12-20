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Путин собрал совещание по теме Восточного полигона железных дорог

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин 20 декабря собрал совещание по теме развития Восточного полигона железных дорог.

Как отметил российский президент, восточное направление российских железных дорог сейчас крайне востребовано, объемы перевозок на нем растут, загрузка гарантирована на годы вперед.

«Учитывая эти перспективы, нам нужно четко определиться с параметрами третьего этапа развития БАМа и Транссиба, в какие сроки, по каким направлениям и в каком точно объеме будет увеличиваться их провозная способность», — сказал Путин.

По его словам, нужно не только добиваться поставленных ориентиров, но и закладывать резервы мощности, чтобы при необходимости в сжатые сроки с небольшими затратами расширить возможности железных дорог.

Как указал Путин, при строительстве новых объектов нельзя забывать о действующей инфраструктуре, о поддержании ее в нормативном состоянии. Он сообщил, что в этой работе «есть проблемные участки».

«Хочу подчеркнуть: приоритет должен быть один — эффективное развитие железнодорожной сети Восточного полигона, своевременное наращивание провозной способности его магистралей в интересах всей страны, всех наших регионов, всей отечественной экономики, а значит, и наших граждан, так как новая инфраструктура означает дополнительные рабочие места, рост доходов семей, широкие перспективы для бизнеса, для обновления облика городов и поселков», — подытожил президент.

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Ранее, 15 декабря, Путин во время выступления на Железнодорожном съезде заявил, что предстоящее десятилетие в России будет посвящено большим стройкам и проектам. Он призвал развивать высокоскоростное железнодорожное сообщение, заявив, что за ним будет будущее.

Также Путин на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда подчеркнул, что железные дороги России надежно обеспечивают воинские перевозки и поставки на оборонные предприятия страны. Кроме того, по его словам, в прошлом году РЖД и другие российские перевозчики смогли в кратчайшие сроки перестроить логистику и направить дополнительные грузопотоки на Дальний Восток, а также к портам на севере и юге страны, внеся тем самым огромный вклад в отражение антироссийских санкционных атак.

В тот же день в ходе телемоста с предприятиями и соцобъектами компании РЖД Путин заявил, что противник пытается дотянуться до важнейших объектов инфраструктуры Восточного полигона железнодорожной сети РФ. В связи с этим он призвал обеспечить особую безопасность Восточного железнодорожного полигона в условиях специальной военной операции (СВО).

Восточный полигон железных дорог включает в себя объекты Транссиба и Байкало-Амурской магистрали (БАМ). В России продолжается модернизация инфраструктуры всего Восточного полигона железных дорог: создаются не только крупные объекты, но и станции, вторые пути.

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