Путин заявил о попытках противника дотянуться до объектов ж/д сетей РФ

Противник пытается дотянуться до важнейших объектов инфраструктуры Восточного полигона железнодорожной сети РФ. Об этом в пятницу, 15 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе телемоста с предприятиями и соцобъектами компании РЖД.

«Обращаю ваше внимание, всех коллег, которые работают на этом направлении: нужно иметь в виду условия, в которых мы сегодня живем, вся страна живет. Противник пытается дотянуться до важнейших объектов инфраструктуры Восточного полигона. Надо быть очень внимательными», — сказал он.

Кроме того, Путин призвал обеспечить особую безопасность Восточного железнодорожного полигона в условиях специальной военной операции (СВО). Президент подчеркнул, что прежде всего это задача правоохранительных, специальных служб и Росгвардии, но все, кто работает там, должны проявлять «должную бдительность».

Восточный полигон включает в себя объекты Транссиба и Байкало-Амурской магистрали (БАМ). В России продолжается модернизация инфраструктуры всего Восточного полигона железных дорог: создаются не только крупные объекты, но и станции, вторые пути.