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Путин заявил о десятилетии больших строек в России

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Предстоящее десятилетие в России будет посвящено большим стройкам и проектам. Об этом 15 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.

«Предстоящее десятилетие станет для нашей страны десятилетием большой стройки, больших проектов, в том числе на железной дороге», — сказал он на Железнодорожном съезде.

Президент призвал развивать высокоскоростное железнодорожное сообщение, заявив, что за ним будет будущее.

«Планируется, что высокоскоростные магистрали (ВСМ) пройдут по территориям, где живут более 111 млн наших граждан, а это 80% населения страны. Особо подчеркну: в перспективе, безусловно, будем строить их до Луганска и Донецка», — заявил Путин.

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24 августа замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов сообщил, что завершение строительства и запуск ВСМ Москва – Санкт-Петербург намечены на 2028 год. После завершения строительства магистрали пассажиры смогут добраться по ней из Москвы в Санкт-Петербург за 2 часа 15 минут.

Ранее, 17 августа, Путин представил предложение развивать и прокладывать ВСМ до Адлера, Луганска и Донецка, а также продолжать строительство магистрали до Нижнего Новгорода, Воронежа и Урала.

ВСМ — электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростью от 200 до 400 км/ч.

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