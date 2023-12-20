Корреспондент «Известий» рассказал об обстановке на артемовском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки прорыва на артемовском направлении, там идут активные бои. Об этом 20 декабря сообщил корреспондент «Известий» Денис Кулага.

По его словам, погодные условия сильно усложняют ведение боевых действий. Сильный гололед на открытой местности мешает быстрому передвижению. При этом в окопах, наоборот, всё тает, превращаясь в месиво. Однако снайперская пара Северного флота даже при таких условиях старается не терять мобильность.

«Пришли на эту позицию, поработаем, передвинемся в другое место. Поработаем, уходим, ищем. Мы свободные охотники», — сказал один из бойцов.

Снайперам помогают наблюдатели, которые круглосуточно дежурят на позициях. После того как найдена цель, стрелок ищет удобный сектор стрельбы и приступает к работе. Смена позиции происходит лишь тогда, когда снайпер убедится в ликвидации противника через прицел.

Почти все в репортаже мобилизованные, но уже привыкшие к этим реалиям бойцы. Никто даже не шелохнулся, когда по позиции рядом ВСУ нанесли авиационный удар. Как правило, подобные действия являются предвестником возможной вылазки противника.

Бойцы применяют РПГ, чтобы произвести ряд выстрелов по противнику. Локальное наступление ВСУ превращается в бегство, сопровождающееся стрельбой из российских стрелковых орудий.

Также в этот день корреспондент «Известий» Валентин Трушнин показал, как рота огневой поддержки 1-й ДРШБр «Волки» продолжает вести боевые действия под Соледаром.

До этого, 18 декабря, корреспондент «Известий» Денис Кулага показал систему окопов и траншей российских военных. Тогда же он отметил, что противник не обладает тем же преимуществом, поскольку планировал взять территорию с наскока и не подготовил заранее оборонительную линию. Журналист также обратил внимание, что военные РФ часто подходят к противнику аккуратно, чтобы «не побеспокоить».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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