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В Кургане женщина залила водой Вечный огонь

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Фото: ТАСС/URA.RU/EKATERINA SYCHKOVA
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В Кургане женщина потушила Вечный огонь водой из бутылки. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Об этом 20 декабря сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

Предварительно, инцидент произошел 18 декабря. 55-летняя женщина пришла к постаменту, где горел Вечный огонь. Она залила его водой из бутылки, которую принесла с собой.

«Следственным отделом по городу Кургану регионального СУСК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично)», — сказано в сообщении.

Также изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения и установлены очевидцы.

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Ранее, 10 декабря, дети в городе Красное Село, входящем в состав Красносельского района Санкт-Петербурга, потушили Вечный огонь, забросав его выпавшим снегом. На записи с камер наблюдения видно, как школьники зачерпывают снег и бросают его в пламя. После этого они скрылись. Позднее правоохранительные органы задержали двух ребят 10 и 14 лет.

В результате проверки стало известно, что они и их родители являются гражданами ближнего зарубежья и проживают на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. В МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отметили, что их депортируют из России.

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