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Потушивших Вечный огонь школьников могут депортировать из России вместе с родителями

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Фото: Управление МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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Семьи школьников-иностранцев, забросавших снегом Вечный огонь в Красном Селе под Петербургом, могут депортировать из России. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В ходе проверки установлено, что обе семьи проживают на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. В связи с этим полиция готовит материалы в суд с ходатайством о выдворении обеих семей за пределы РФ», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

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Ранее в этот день стало известно, что трое детей потушили Вечный огонь, забросав его выпавшим снегом. На записи с камер показано, как мальчики зачерпывают снег и бросают его в Вечный огонь. После тушения они убежали. Позднее правоохранительные органы задержали двух ребят 10 и 14 лет. Их опросили и передали родителям.

Новость дополняется.

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