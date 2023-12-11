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Дети потушили Вечный огонь в пригороде Петербурга

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Фото: РЕН ТВ
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В городе Красное Село, входящем в состав Красносельского района Санкт-Петербурга, трое детей потушили Вечный огонь, забросав его выпавшим снегом в воскресенье, 10 декабря. Видеокадры инцидента появились в распоряжении «Известий».

На записи с камер показано, как мальчики зачерпывают снег и бросают его в Вечный огонь. После тушения они убежали. Позднее правоохранительные органы задержали двух ребят 10 и 14 лет. Их опросили и передали родителям, рассказал собеседник.

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Ранее, 3 декабря, в отношении подростков, которые забросали Вечный огонь снегом в Саратове, возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). На соответствующих видео, распространенных в соцсетях, показано, что школьники потушили Вечный огонь, после чего устроили фотосессию.

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