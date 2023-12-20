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Памфилова заявила о сожалении уехавших россиян из-за отсутствия ДЭГ за рубежом

Памфилова: уехавшие россияне плачут крокодильими слезами из-за отсутствия ДЭГ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Уехавшие из России граждане сожалеют из-за невозможности за рубежом поучаствовать в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента страны 2024 года. Об этом 20 декабря заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

«С одной стороны, говорят, как всё плохо и как ужасно проводятся выборы. С другой стороны, горючими крокодильими слезами исходят, почему ДЭГ не будет применяться за рубежом», — сказала она на заседании комиссии.

Ранее в этот день Памфилова заявила, что на выборах президента предлагается провести электронное голосование в 29 регионах наряду с традиционным. Так, в Вологодской области ДЭГ пройдет впервые.

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Памфилова 8 декабря отметила, что многодневное голосование становится традиционным для РФ. Она напомнила, что по итогам общероссийского голосования по поправкам к Конституции в 2020 году стало понятно, что трехдневное голосование встречает у многих избирателей поддержку.

7 декабря Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента России. ЦИК РФ приняла решение о проведении выборов с 15 по 17 марта 2024 года.

О невозможности уехавших россиян голосовать через систему ДЭГ стало известно в августе. Памфилова тогда заявила, что это ограничение призвано защитить электронное голосование от вмешательства извне.

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