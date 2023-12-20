Дюков рассказал о прогрессе во взаимоотношениях между РФС и УЕФА
Между Российским футбольным союзом (РФС) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) есть прогресс во взаимоотношениях. Об этом 20 декабря порталу «Спорт-Экспресс» заявил руководитель российской организации Александр Дюков.
«На исполкоме обсуждался вопрос участия сборных команд в официальных соревнованиях. Нам важно, чтобы эта ситуация как можно скорее разрешилась», — отметил он.
Дюков обратил внимание на то что во взаимоотношениях с УЕФА наблюдается прогресс. При этом он указал, что в РФС не до конца довольны результатами переговоров с международными организациями.
10 октября УЕФА объявил об отмене решения по допуску к соревнованиям под его эгидой сборных России, в которых играют футболисты до 17 лет.
До этого, 26 сентября, исполнительный комитет УЕФА допустил до международных соревнований российские юношеские сборные, состоящие из игроков не старше 17 лет. Мужские и женские команды должны были проводить матчи без гимна, флага, национальной символики и не на территории России.
28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом операции РФ по защите Донбасса.