Вход на особо охраняемые территории в Забайкалье стал платным
Плату за вход на особо охраняемые природные территории ввели в Забайкальском крае с 13 декабря. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
В документе говорится, что стоимость одного посещения составляет 100 рублей. Как отмечает ИА ChitaMedia, местные жители, проживающие на границе с заповедниками, от этой платы освобождаются.
Ранее сообщалось, что в Мурманской области с 1 января 2024 года вырастет размер платы за посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения. Посещение парков и заказников подорожает на сумму от 10 до 20 рублей.