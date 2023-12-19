В Мурманской области подорожает посещение природных парков

В Мурманской области с 1 января 2024 года вырастет размер платы за посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщает пресс-служба регионального минприроды со ссылкой на проект постановления.

По информации ИА «Би-порт», посещение парков и заказников подорожает на сумму от 10 до 20 рублей. К примеру, цена посещения природного парка «Териберка» составит 380 рублей, заказников «Варзугский» и «Кутса» возрастет до 190 рублей, «Лапландский лес» и рыбохозяйственного заказника «Понойский» — до 130 рублей.

При этом стоимость посещения для иностранных граждан и лиц без гражданства остается вдвое выше.

В областном минприроды отметили, что взимание платы за посещение ООПТ регламентируется постановлением правительства РФ. В соответствии с документом оно должно составлять не менее 0,5% установленной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране за одно посещение. С 1 января 2024 года МРОТ в стране вырастет на 18,5% — до 19 242 рублей.