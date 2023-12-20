Момент падения снега на людей у военкомата в Люберцах попал на видео

Момент падения снега на людей у военкомата в Люберцах попал в объективы видеокамер. Инцидент произошел 20 декабря.

Из кадров следует, что у здания военкомата скопилась длинная очередь. Люди стояли на тротуаре, почти вплотную к зданию из-за огромной лужи. В какой-то момент на людей упала глыба снега длиной более 1 м, она зацепила несколько человек, они упали.

Стоявшие в очереди пытались помочь пострадавшим, но некоторое время никто из них не мог встать.

Как сообщил ранее в среду источник «Известий», снег упал на людей с крыши дома 261 по Октябрьскому проспекту. Пострадали четыре человека, они госпитализированы.

Обстоятельства происшествия и состояние пациентов уточняются. Прокуратура Московской области начала проверку инцидента.

До этого «Известия» сообщили об одной пострадавшей женщине из-за упавшей глыбы льда с крыши подмосковного военкомата, на место вызвали бригаду скорой помощи.