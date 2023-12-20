Четверо пострадали при падении льда с крыши военкомата в Люберцах

Четыре человека пострадали при падении льда с крыши военкомата в подмосковных Люберцах, сообщил источник «Известий» 20 декабря.

По предварительной информации, все произошло по адресу: Октябрьский проспект, дом 261. Известно, что травмы получили Галина Л. 1993 года рождения, Федор К. 1989 года рождения, Ольга К. 1985 года рождения, Мужтаби Г. 1987 года рождения, из них трое пострадавших госпитализированы в Люберецкую областную больницу. Обстоятельства происшествия и состояние пострадавших уточняются.

Прокуратура Московской области организовала проверку по данному случаю.

«По имеющейся информации, сегодня днем с кровли здания Военного комиссариата, расположенного на Октябрьском проспекте, произошло падение снега. В результате происшествия пострадали четыре человека, им оказывается необходимая медицинская помощь», — подтвердили информацию в сообщении прокуратуры.

В ведомстве сообщили, что в ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства ответственными должностными лицами, качеству и своевременности уборки крыши здания от снега и наледи.

«По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в правоохранительных органах.

Ранее «Известия» сообщали об одной пострадавшей женщине из-за упавшей глыба льда с крыши подмосковного военкомата. Пострадавшей потребовалась помощь медиков, на место вызвали бригаду скорой помощи.

Ранее, 19 декабря, в Санкт-Петербурге глыба льда упала на коляску с двухлетним ребенком. Он был доставлен в больницу с травмами. СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Мать ребенка рассказала, что сама получила удар по голове, а коляска сломалась под ударом. Ребенка спасла только закрытая крыша коляски.