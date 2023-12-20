В Подмосковье с крыши военкомата на женщину упала глыба льда

В Московской области женщина пострадала в результате падения глыбы льда с крыши Люберецкого военкомата. Об этом в среду, 20 декабря, сообщил источник «Известий».

По его данным, пострадавшую зовут Галина, ей потребовалась помощь медиков. На место вызвали бригаду скорой помощи.

Днем ранее, 19 декабря, в Санкт-Петербурге глыба льда упала на на коляску с двухлетним ребенком. Он был госпитализирован с травмами. СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Мать ребенка рассказала «Известиям», что сама получила удар по голове, а коляска сломалась под ударом. Ребенка спасла только закрытая крыша коляски.

18 декабря в центре Санкт-Петербурга снег с крыши дома упал на голову мужчины, в результате он был госпитализирован.