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В Подмосковье с крыши военкомата на женщину упала глыба льда

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Московской области женщина пострадала в результате падения глыбы льда с крыши Люберецкого военкомата. Об этом в среду, 20 декабря, сообщил источник «Известий».

По его данным, пострадавшую зовут Галина, ей потребовалась помощь медиков. На место вызвали бригаду скорой помощи.

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Днем ранее, 19 декабря, в Санкт-Петербурге глыба льда упала на на коляску с двухлетним ребенком. Он был госпитализирован с травмами. СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Мать ребенка рассказала «Известиям», что сама получила удар по голове, а коляска сломалась под ударом. Ребенка спасла только закрытая крыша коляски.

18 декабря в центре Санкт-Петербурга снег с крыши дома упал на голову мужчины, в результате он был госпитализирован.

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